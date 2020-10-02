Полицейские изъяли наркотики у безработной жительницы Саранска

В Саранске сотрудники правоохранительных органов изъяли синтетические наркотики у безработной местной жительницы.

Возле дома, расположенного по адресу – улица Полежаева, стражами порядка была задержана 24-летняя безработная жительница Саранска, в ходе личного досмотра которой были обнаружены и изъяты синтетические наркотики массой 1,02 г.

Горожанка сообщила, что приобрела запрещенное вещество на одном из сайтов для личного потребления.

В отношении жительницы Саранска было возбуждено уголовное дело.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф