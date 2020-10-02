В Рузаевке пьяный автомобилист устроил ДТП с пострадавшими

В Рузаевке по вине пьяного водителя иномарки произошло ДТП с пострадавшими.

Происшествие произошло в ночь на 1 октября на улице Чапаева. По предварительной информации, 21-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Опель-Астра» в состоянии алкогольного опьянения, на перекрестке не предоставил преимущество в движении автомобилю марки ВАЗ-211440, в результате чего транспортные средства столкнулись.

Пострадали виновник аварии, 25-летний водитель ВАЗа и его 23-летний пассажир.

В отношении водителя иномарки были составлены административные материалы.

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Источник: гибдд.рф