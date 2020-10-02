В Зубово-Полянском районе в ДТП пострадал 21-летний автомобилист

В Зубово-Полянском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал 21-летний автомобилист.

Происшествие имело место в ночь на 1 октября на 451-м километре федеральной трассы М-5 «Урал». По предварительной информации, 21-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки ВАЗ-21101, в определенный момент движения не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство выехало на встречную полосу, где столкнулось с автомобилем марки «Рено-Дастер».

Водитель ВАЗа был госпитализирован в районную больницу. Известно, что с начала нынешнего года данный автомобилист 12 раз привлекался к ответственности за нарушения ПДД.

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Источник: гибдд.рф