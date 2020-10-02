В Рузаевке 35-летний автомобилист сбил 63-летнюю женщину на пешеходном переходе

В Рузаевке 63-летняя женщина попала под колёса автомобиля на пешеходном переходе.

ДТП произошло утром 1 октября на улице Карла Маркса. По предварительным данным, 35-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля марки «Лада-Веста», совершая правый поворот, проявил невнимательность, вследствие чего допустил наезд на 63-летнюю женщину, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшая доставлялась в больницу, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

В отношении автомобилиста был составлен административный материал.

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Источник: гибдд.рф