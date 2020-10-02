В Темниковском районе 23-летний автомобилист из-за превышения скорости оказался на больничной койке

В Темниковском районе пострадал водитель съехавшего в кювет автомобиля.

Днём 1 октября на 16-м километре дороги, соединяющей Темников, Барашево, Теньгушево и границу Нижегородской области, 23-летний молодой человек, который находился за рулем автомобиля марки ВАЗ-21140, по причине превышения скорости не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет.

Автомобилист был госпитализирован.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф