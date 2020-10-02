В Зубово-Полянском районе в ДТП с участием легковушки и грузовика пострадал ребенок

В Зубово-Полянском районе произошло ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля, в результате которого пострадала 3-летняя девочка.

Происшествие произошло днём 1 октября на 429-м километре федеральной трассы М-5 «Урал». По предварительной информации, 21-летний гражданин, находившийся за рулем грузовика марки «Скания», проявив невнимательность, врезался в легковой автомобиль марки «Лада-Калина», остановившийся на проезжей части.

Пострадала 3-летняя пассажирка легковушки, которая находилась в салоне без специального детского удерживающего устройства.

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Источник: гибдд.рф