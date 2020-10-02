В Рузаевском районе в результате ДТП пострадали два человека

В Рузаевском районе в результате столкновения двух иномарок пострадали два человека.

ДТП произошло вечером 1 октября на 19-м километре дороги, пролегающей между Саранском и Рузаевкой. По предварительной информации, 29-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки Kia, совершая левый поворот, не предоставил преимущество в движении автомобилю марки SsangYong, в результате чего транспортные средства столкнулись. Водитель второй машины применил экстренное торможение, по причине чего транспортное средство вынесло на встречную полосу, где оно врезалось в автомобиль марки Nissan.

Телесные повреждения получили 54-летний водитель Nissan и его 43-летняя пассажирка.

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Источник: гибдд.рф