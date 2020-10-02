Житель Саранска, избивший мужчину, пойдет под суд

В Саранске суд вынесет приговор в отношении местного жителя, который жестоко избил мужчину.

В конце июля нынешнего года 33-летний житель Саранска, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, пришел домой к своей бывшей гражданской жене, но в квартиру его никто не пустил. Затем нынешний 35-летний сожитель женщины, который также был пьян, на улице догнал обвиняемого, чтобы поговорить, но разговор не заладился. Фигурант уголовного дела несколько раз ударил пострадавшего по голове.

В кратчайшие сроки 35-летний гражданин был госпитализирован. Медики диагностировали у мужчины ушиб головного мозга и травмы головы.

Материалы уголовного дела в отношении 33-летнего жителя Саранска в настоящее время находятся на рассмотрении суда.

Также читайте о том, что в Саранске пойдет под суд мужчина, обвиняемый в вымогательстве и хищении чужого имущества.

Источник: 13.мвд.рф