В Мордовии прошла операция «Автомобиль»

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов подвели итоги проведения оперативно-профилактического мероприятия «Автомобиль».

Операция проводилась 24 и 25 сентября. За это время стражами порядка было проверено около 400 мест хранения автотранспорта, среди которых автостоянки, гаражи, ДРСУ и строительные организации. Было раскрыто четыре ранее совершенных преступления.

По подозрению в совершении кражи автомобиля марки ВАЗ-21101 была задержана 40-летняя жительница Саранска. Женщина похитила транспортное средство, принадлежащее её бывшему сожителю. Был задержан 23-летний житель Зубово-Полянского района, подозреваемый в краже машины марки ВАЗ-21053, оставленной владельцем на обочине дороги.

За совершение угона автомобиля марки ВАЗ-21101, принадлежащего жителю с. Русская Свербеевка, был задержан местный житель 1977 года рождения. За кражу мотоцикла марки ИЖ-49 и иного имущества из гаража и частного дома стражи порядка задержали находящегося в розыске безработного парня 1998 года рождения, имеющего судимость.

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Источник: 13.мвд.рф