Два жителя Саранска, которые ограбили таксиста и пытались его убить, пойдут под суд

В Саранске суд вынесет приговор в отношении двух местных жителей, обвиняемых в разбойном нападении, покушении на убийство и угоне транспортного средства.

Ранним утром 12 марта нынешнего года 25-летний таксист на улице Пролетарской забрал двух клиентов 28- и 34-летнего возраста, которые пребывали в состоянии алкогольного опьянения. Транспортное средство направилось в село Макаровка. Прибыв в пункт назначения, пассажиры стали избивать водителя, похитили его мобильный телефон, видеорегистратор и кошелек, в котором находились денежные средства в сумме 1 тыс. рублей. Затем один из обвиняемых положил таксиста в багажник, а сам сел за руль транспортного средства и отъехал в безлюдное место. По пути автомобиль застрял. Затем обвиняемый, находившийся за рулем, достал пострадавшего из багажника и стал его душить. После того, как таксист потерял сознание, пассажиры скрылись, оставив его возле машины. Мобильный телефон и видеорегистратор обвиняемые выбросили.

Очнувшись, таксист обратился за помощью к случайным прохожим.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемых находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф