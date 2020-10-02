В Саранске проходит операция «Перевозчик»

В Саранске сегодня, 2 октября, сотрудники Госавтоинспекции проводят оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Перевозчик».

Указанное мероприятие направлено на предупреждение дорожно-транспортных происшествий на пассажирском автотранспорте, повышение эффективности профилактической работы среди водителей, организаций и предприятий, осуществляющих пассажирские перевозки.

Осуществляются внеочередные и плановые проверки автотранспортных предприятий и индивидуальных предпринимателей, выполняющих перевозки пассажиров маршрутными транспортными средствами.

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Источник: 13.мвд.рф