Житель Мордовии, который ловил рыбу с помощью электрической удочки, был привлечен к ответственности

В Ковылкино сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который ловил рыбу с помощью электрической удочки.

Стражами порядка было установлено, что в сентябре нынешнего года 32-летний житель указанного населенного пункта с помощью преобразователя напряжения и самодельно изготовленной электрической удочки совершил вылов 70 рыб различного вида на озере Песчаное, расположенном около деревни Слободиновка.

По пути домой автомобиль, которым управлял подозреваемый, был остановлен инспектором ДПС.

Сумма ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам Мордовии, составила 37,15 тыс. рублей.

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Источник: 13.мвд.рф