В Ардатове горело сено

В Ардатове произошло возгорание сена.
Вечером 1 октября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Гражданской. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горит сено.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Огонь уничтожил восемь тюков сена на площади, составляющей 15 квадратных метров.
Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru