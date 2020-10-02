В районах Мордовии сохраняется высокая пожарная опасность лесов

В районах Мордовии продолжает сохраняться высокая пожарная опасность лесов.

В Чамзинском, Большеигнатовском, Дубенском, Ардатовском, Атяшевском, Большеберезниковском районах сохраняется чрезвычайная пожарная опасность лесов пятого класса.

В Торбеевском, Зубово-Полянском, Темниковском, Теньгушевском районах имеет место высокая пожарная опасность лесов четвертого класса.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru