В УФСИН РФ по Мордовии были проведены учебно-боевые стрельбы

На стрельбище УФСИН РФ по Мордовии были проведены учебно-боевые стрельбы.

Более 700 сотрудников выполняли упражнения учебных стрельб из пистолета Макарова, автомата и ручного пулемета Калашникова, малокалиберной винтовки, снайперской винтовки Драгунова.

Для достижения высоких результатов при проведении учебно-боевых стрельб каждому сотруднику необходимо твердо знать материальную часть стрелкового оружия, меры безопасности при обращении с ним и боеприпасами, условия и порядок выполнения упражнений.

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su