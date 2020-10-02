В одной из колоний Мордовии прошел праздник урожая

В исправительной колонии №6 УФСИН РФ по Мордовии в целях нравственно-эстетического воспитания работников уголовно-исполнительной системы было проведено культурно-массовое мероприятие «Дары осени».

Сотрудники указанного исправительного учреждения проявили творческие способности и приняли активное участие в подготовке и проведении данного мероприятия.

Каждый отдел подготовил и представил кулинарные блюда, а также композиции из цветов, овощей, фруктов и грибов, которые имели названия и красочное оформление.

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Источник: 13.fsin.su