В Пролетарском районе Саранска началась работа по демонтажу несанкционированных парковок

В Пролетарском районе Саранска была активизирована работа по демонтажу несанкционированных парковок, расположенных на придомовых территориях.

Несанкционированные парковки противоречат требованиям пожарной безопасности, мешают проходу и подъезду к зданию специализированной техники.

До собственников транспортных средств через председателей многоквартирных домов доводится информация о необходимости демонтажа в добровольном порядке цепей и ограждений подобных парковок.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru