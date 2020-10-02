В Саранске был обнаружен труп 16-летней девушки

В Саранске был обнаружен труп пропавшей без вести 16-летней девушки.

По информации следствия, 29 сентября 16-летняя жительница Саранска ушла из дома и не вернулась обратно. С тех пор сведения о её местонахождении отсутствовали. Сегодня, 2 октября, в ходе поисковых мероприятий, в которых принимали участие сотрудники СК, МВД, добровольцы, тело горожанки было обнаружено в лесном массиве Пролетарского района города.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты регионального управления СК, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Причина смерти несовершеннолетней горожанки пока что не была установлена.

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Источник: mordovia.sledcom.ru