В Саранске пойдет под суд мужчина, жестоко избивший своего знакомого

В Саранске суд вынесет приговор в отношении мужчины, который обвиняется в жестоком избиении своего знакомого.

В июле нынешнего года 38-летний житель посёлка Луховка на улице распивал спиртные напитки в компании своего 48-летнего знакомого. В ходе попойки между мужчинами вспыхнула ссора. В процессе выяснения отношений 38-летний гражданин жестоко избил своего оппонента.

Пострадавший самостоятельно добрался до дома. На следующий день самочувствие мужчины ухудшилось, по причине чего он обратился за медицинской помощью. Медики диагностировали у гражданина повреждения внутренних органов и закрытую травму живота.

Материалы уголовного дела в отношении 38-летнего жителя посёлка Луховка в настоящее время находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф