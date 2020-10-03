В Рузаевке пойдут под суд обвиняемые в краже топлива

В Рузаевке пойдут под суд несколько человек, которые обвиняются в краже топлива.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что в период с сентября 2018 года по декабрь прошлого года работники одной из автозаправочных станций указанного населенного пункта и представители сотрудничающей с ней организации систематически похищали топливо с целью последующей продажи. В общей сложности было похищено 14 тыс. литров ГСМ стоимостью более 500 тыс. рублей.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемого в настоящее время находятся на рассмотрении Рузаевского районного суда.

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Источник: 13.мвд.рф