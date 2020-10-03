В Саранске загорелся мусор в заброшенной постройке

В Саранске произошло возгорание мусора в заброшенной постройке.

Днём 2 октября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Пушкина. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что в заброшенной постройке горит мусор.

По предварительной информации, во время данного пожара никто не пострадал.

Огонь уничтожил мусор в заброшенной постройке на площади 15 квадратных метров.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru