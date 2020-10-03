Несколько жителей Саранска обвиняются в сбыте наркотиков

В Саранске на рассмотрение суда было направлено уголовное дело в отношении нескольких местных жителей, обвиняемых в сбыте наркотиков.

Сотрудники следственных органов установили, что в январе нынешнего года 22-летний житель Саранска создал преступную группировку, специализирующуюся на сбыте наркотиков. К противоправной деятельности парень привлек 22-летнего товарища и 23-летнюю знакомую. На протяжении одного месяца фигуранты уголовного дела организовали 213 так называемых закладок в Саранске и Лямбирском районе. У участников преступной группировки были изъяты запрещенные вещества массой более 350 г.

В скором времени суд вынесет приговор в отношении обвиняемых.

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Источник: 13.мвд.рф