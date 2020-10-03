В Старошайговском районе горела заброшенная постройка

В Старошайговском районе произошло возгорание заброшенной постройки.

Вечером 2 октября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Летки. На улице Центральной загорелась заброшенной постройка. Пламя повредило строение на площади, составляющей 2 квадратных метра.

По предварительной информации, во время данного пожара никто не пострадал.

В настоящее время специалисты выясняют, что стало причиной возгорания заброшенной постройки.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru