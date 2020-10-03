В Саранске коммунальные предприятия продолжают дезинфицировать придомовые территории

В Саранске в ежедневном режиме продолжается санитарная обработка придомовых территорий, входных групп многоквартирных домов, детских площадок, внутриквартальных проездов во всех микрорайонах города.

Первостепенное внимание управляющие компании и муниципальные предприятия уделяют кварталам с плотной жилой застройкой. Дезинфицирующим раствором обрабатываются контактные поверхности в подъездах, входные группы домов и лавочки у подъездов.

Для предотвращения распространения коронавируса среди детей проводится санитарная обработка игровых комплексов на детских площадках.

В пятницу, 2 октября, в Ленинском районе Саранска дезинфекционная группа работала на придомовых территориях МКД №№143, 143А, 141 по ул. Республиканской, в Октябрьском районе санитарная обработка была проведена на территориях, прилегающих к домам №48 по улице Гожувской, №16 по улице Ярославской и №28б по улице Мичурина в р. п. Ялга.

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Источник: adm-saransk.ru