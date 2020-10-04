Мошенник, представившийся работником банка, ограбил жителя Краснослободского района

В Краснослободском районе местный житель лишился денежных средств, поверив мошеннику, который представился работником банка.

Некоторое время назад 33-летнему жителю указанного района позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником банка и сообщил о том, что имеет место угроза похищения денежных средств с его счета. Затем незнакомец попросил пострадавшего продиктовать данные его банковской карты и пароль, полученный в смс-сообщении, заявив, что эта информация необходима для проведения операции по предотвращению упомянутого преступного посягательства. Житель Краснослободского района представил якобы работнику банка указанные сведения. После этого со счета мужчины были списаны денежные средства в сумме 137 тыс. рублей.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф