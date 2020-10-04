Жительница Ромодановского района обвиняется в краже

В Ромодановском районе суд вынесет приговор в отношении местной жительницы, которая обвиняется в краже золотой цепочки с кулоном.

Некоторое время назад 40-летняя жительница указанного района проходила флюорографию в поликлинике. Зайдя в кабинет, женщина увидела оставленную предыдущей посетительницей золотую цепочку с кулоном. Гражданка забрала украшение и ушла домой. Сумма ущерба, причиненного пострадавшей, составила 18 тыс. рублей.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемой находятся на рассмотрении суда.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф