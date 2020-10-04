В Мордовии объявили оперативное предупреждение на 5 октября

В Мордовии было объявлено оперативное предупреждение на 5 октября из-за высокого уровня пожарной опасности.

В Чамзинском, Б. Игнатовском, Дубенском, Ардатовском, Атяшевском, Б. Березниковском районах 5 октября сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов пятого класса.

В Краснослободском, Ельниковском, Атюрьевском, Инсарском, Кадошкинском, Ковылкинском, Торбеевском, Зубово-Полянском, Темниковском и Теньгушевском районах 5 октября прогнозируется высокая пожарная опасность лесов четвертого класса.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru