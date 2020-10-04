Сотрудники МЧС провели профилактические мероприятия в Краснослободском районе

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Краснослободского, Ельниковского и Старошайговского районов ГУ МЧС РФ по Мордовии совместно с работниками социальной защиты населения Краснослободского района, а также с представителями комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в сентябре провели мероприятия по пожарной безопасности.

В домах Краснослободского городского поселения, где проживают многодетные семьи, было установлено 13 автономных дымовых пожарных извещателей. По соблюдению требований пожарной безопасности было проинструктировано 26 человек и распространено 13 памяток.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru