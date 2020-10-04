Интернет-мошенники ограбили 31-летнюю жительницу Саранска

В Саранске местная жительница была ограблена неизвестными интернет-мошенниками.

В июле нынешнего года 31-летняя жительница Саранска в одной из популярных социальных сетей получила сообщения от ранее незнакомых парня и девушки. Последние предлагали зарабатывать деньги посредством заключения выгодных сделок на рынке криптовалюты. Горожанку заинтересовало данное предложение.

Изначально женщине нужно было вложить средства, чтобы затем их умножить, что она и сделала. Пострадавшая перечислила на указанный незнакомцами счет 2,3 тыс. рублей, а через неделю увидела, что на её электронный кошелек вернулось уже 2,5 тыс. рублей. Женщина в течение нескольких недель вкладывала свои сбережения, перечислив в общей сложности 197 тыс. рублей.

Когда горожанка захотела вывести заработанные средства и заявила об этом администраторам группы в социальной сети, её добавили в черный список сообщества.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

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Источник: 13.мвд.рф