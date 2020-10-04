Житель Саранска подозревается в угоне автомобиля своей гражданской жены

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении жителя Саранска, который подозревается в угоне автомобиля своей гражданской супруги.

Несколько недель назад 43-летний житель Саранска и его гражданская жена на автомобиле последней марки ВАЗ-21101 приехали в село Русская Свербеевка, где проживает мать женщины. За несколько минут до предполагаемого отъезда в Саранск мужчина взял ключи от машины и без разрешения сожительницы, не имея при этом права управления, уехал к знакомому.

Мужчины распивали спиртные напитки, после чего подозреваемый сел за руль и по сельской дороге направился в сторону дома. В определенный момент житель Саранска потерял контроль над управлением, в результате чего транспортное средство врезалось в дерево. Из-за сильного опьянения гражданин не мог выйти из салона. Спустя некоторое время на место инцидента приехали полицейские, которые к тому моменту уже получили заявление от женщины.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф