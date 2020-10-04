Интернет-мошенники ограбили жительницу Саранска, решившую стать участницей марафона стройности

В Саранске местная жительница лишилась денежных средств, поверив интернет-мошенникам.

Несколько недель назад в одной из популярных социальных сетей 37-летняя жительница Саранска вышла на связь с администратором сообщества, в котором предлагалось принять участие в марафоне стройности. Стоимость онлайн-тренировок составляла 12,8 тыс. рублей. Горожанка перечислила необходимую сумму, но к участию в марафоне её не допустили.

Представители правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

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Источник: 13.мвд.рф