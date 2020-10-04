В Темниковском районе сгорели баня и хозяйственная постройка

В Темниковском районе произошел пожар, который уничтожил баню и хозяйственную постройку.

Днём 3 октября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Пурдошки. На улице Ворошилова загорелись несколько строений.

По предварительной информации, во время данного пожара ни один человек не пострадал.

Пламя уничтожило баню и хозяйственную постройку, а также повредило гараж на общей площади, составляющей 96 квадратных метров.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru