В одной из колоний Мордовии отпраздновали День пожилого человека

В исправительной колонии №14 УФСИН РФ по Мордовии по случаю празднования Дня пожилого человека прошел концерт под названием «Минута славы 50+».

В указанном мероприятии принимали участие женщины старшего поколения, исполнившие свои любимые композиции.

Зрители высоко оценили вокальные способности выступающих женщин.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su