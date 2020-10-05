В Саранске ДТП унесло жизнь 21-летнего парня

В Саранске произошло ДТП, в результате которого погиб 21-летний молодой человек.

Происшествие произошло ранним утром 4 октября на улице Севастопольской. По предварительной информации, 21-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки «Хонда-Интегра», во время движения по мосту через реку Инсар по причине превышения скорости не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство совершило наезд на металлический отбойник.

От полученных телесных повреждений водитель иномарки скончался на месте происшествия. Пассажирка «Хонды» 21-летнего возраста была доставлена в одну из больниц Саранска.

В настоящее время проводится проверка по факту данного ДТП.

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Источник: гибдд.рф