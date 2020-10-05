В Ардатовском районе сгорела баня

В Ардатовском районе произошел пожар, который уничтожил баню.

Днём 4 октября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Куракино. Возле дома №76, расположенного по адресу – улица Центральная, загорелась баня. Огонь полностью уничтожил постройку на площади 10 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

В настоящее время специалисты выясняют, что стало причиной возгорания бани.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru