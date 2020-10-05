В Ковылкинском районе в результате ДТП погиб мужчина

В Ковылкинском районе произошло ДТП со смертельным исходом.

Указанное происшествие произошло вечером 4 октября на 65-м километре дороги, пролегающей между Рузаевкой, Ковылкино и Торбеево. По предварительным данным, водитель автомобиля марки «Шевроле-Лачетти» 1964 года рождения в определенный момент движения допустил выезд транспортного средства на встречную полосу с последующим столкновением с автомобилем марки «Нива», которым управлял гражданин 1965 года рождения.

Оба автомобилиста были госпитализированы. В больнице водитель «Шевроле» скончался.

Ранее сообщалось о том, что в Саранске в результате ДТП погиб 21-летний парень.

Источник: гибдд.рф