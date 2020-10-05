В Саранске загорелись три гаража

В Саранске произошло возгорание нескольких гаражей.

Вечером 4 октября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Энергетической. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горят три гаража.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного поджара не поступала.

Огонь повредил гаражи на общей площади, составляющей 10 квадратных метров.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru