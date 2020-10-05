В Саранске впервые выявили поддельную монету

В Саранске впервые была выявлена поддельная монета.

Известно, что фальшивая монета номиналом 10 рублей поступила на экспертизу инкассаторам из кассы пересчета дефектованных монет.

В настоящее время представителями правоохранительных органов проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД России по Мордовии.

Также читайте о том, что в Мордовии пойдут под суд обвиняемые в мошенничестве, легализации имущества и незаконном образовании юридического лица.

Источник: 13.мвд.рф