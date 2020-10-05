В Саранске обсудили теплоснабжение многоквартирных домов

В администрации Саранска в ходе оперативного совещания, прошедшего 5 октября, были обсуждены вопросы, касающиеся теплоснабжения многоквартирных домов.

Главы районных администраций доложили, что во всех микрорайонах города в многоквартирные дома, имеющие центральное отопление, тепло подано.

В настоящее время управляющие компании работают над устранением завоздушенности стояков.

В минувшую субботу из-за аварийной ситуации на сетях теплоснабжения была прекращена подача тепла в МКД №84 по улице Веселовского. Сегодня в этот дом тепло начнет подаваться в штатном режиме.

Также из-за аварийной ситуации на сетях теплоснабжения в период с 12:00 до 19:00 4 октября была прекращена подача тепла в МКД №№26 и 28 по улице Васенко. После устранения аварии АО «СаранскТеплоТранс» теплоснабжение в дом подается в штатном режиме.

Кроме того, по причине аварии в котельной АО «СаранскТеплоТранс» в воскресенье была прекращена подача тепла в р. п. Ялга. Информация об этом инциденте от АО «СаранскТеплоТранс» в аварийные службы не поступала, в результате чего данный факт не был зафиксирован в сводках. Сейчас в районе отрабатываются заявки по завоздушенности стояков.

Мэр Саранска Пётр Тултаев подчеркнул, что его настораживает большое количество аварий на сетях АО «СаранскТеплоТранс» и отключения тепла в домах из-за этого. Градоначальник заявил, что на текущей неделе будет вестись мониторинг и, если ситуация не улучшится, состоится встреча с представителями ресурсоснабжающей организации.

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Источник: adm-saransk.ru