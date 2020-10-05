В Саранске горели автомобиль и гараж

В Саранске произошло возгорание гаража, в котором находился автомобиль.

Поздним вечером 4 октября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Пушкина. Происшествие произошло на территории гаражного кооператива. Горели гараж и находившийся внутри него автомобиль.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Огонь повредил гараж на площади 18 кв. м., а также автомобиль на площади 4 кв. м.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru