Сотрудники полиции изъяли наркотики у 18-летнего жителя Саранска

В Саранске сотрудники правоохранительных органов изъяли наркотики у 18-летнего местного жителя.

В районе лесополосы, расположенной неподалеку от Восточного обхода, стражами порядка был задержан 18-летний молодой человек, в ходе личного досмотра которого были обнаружены и изъяты наркотики массой 1,91 г.

Парень заявил, что приобрел запрещенное вещество на одном из сайтов для личного потребления.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении молодого человека.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф