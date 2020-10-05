Сотрудники полиции изъяли наркотики у 18-летнего жителя Саранска

В Саранске сотрудники правоохранительных органов изъяли наркотики у 18-летнего местного жителя.
В районе лесополосы, расположенной неподалеку от Восточного обхода, стражами порядка был задержан 18-летний молодой человек, в ходе личного досмотра которого были обнаружены и изъяты наркотики массой 1,91 г.
Парень заявил, что приобрел запрещенное вещество на одном из сайтов для личного потребления.
Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении молодого человека.
По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.
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Источник: 13.мвд.рф