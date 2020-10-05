В Зубово-Полянском районе в ДТП погиб 36-летний мужчина

В Зубово-Полянском районе произошло ДТП с участием мотоцикла, в результате которого погиб 36-летний мужчина.

Утром 4 октября на 455-м километре федеральной трассы М-5 «Урал» опрокинулся мотоцикл марки «Хонда». Это произошло из-за того, что 45-летний водитель транспортного средство не смог справиться с управлением по причине превышения скорости.

От полученных телесных повреждений 36-летний пассажир мотоцикла скончался на месте инцидента. Водитель транспортного средства был госпитализирован в районную больницу.

Выяснилось, что у 45-летнего гражданина нет водительского удостоверения.

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Источник: гибдд.рф