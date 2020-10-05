В Саранске 30-летний автомобилист сбил 7-летнего велосипедиста

В Саранске 7-летний велосипедист попал под колёса автомобиля.

Указанное ДТП произошло днём 4 октября на территории Ленинского района города. На улице Пионерской 30-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля марки «Лада-Калина», совершил наезд на 7-летнего велосипедиста.

Пострадавший доставлялся в одну из больниц Саранска. После оказания необходимой медицинской помощи ребенок был отпущен домой.

Известно, что автомобилист в момент ДТП был трезв.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф