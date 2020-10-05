В Саранске в результате ДТП пострадали три человека

В Саранске произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого пострадали три человека.

Происшествие произошло вечером 4 октября на Северо-Восточном шоссе. По предварительной информации, 37-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Лада-Калина», не предоставил преимущество в движении автомобилю марки «Лада-Приора», в результате чего транспортные средства столкнулись.

Телесные повреждения получили водитель «Калины» и два пассажира «Приоры» 35- и 31-летнего возраста.

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Источник: гибдд.рф