В Ромодановском районе пьяный автомобилист устроил ДТП с пострадавшими

В Ромодановском районе по вине пьяного автомобилиста произошло ДТП с пострадавшими.

Указанное происшествие произошло вечером 3 октября на нулевом километре дороги, соединяющей Саранск, Ромоданово, Большое Игнатово и Трофимовщину. По предварительной информации, 23-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки «Лада-Веста» в состоянии алкогольного опьянения, в определенный момент движения не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет, а после этого опрокинулось.

Телесные повреждения получили автомобилист и два его пассажира, среди которых 25-летняя девушка и 20-летний парень.

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Источник: гибдд.рф