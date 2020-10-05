В Зубово-Полянском районе водитель иномарки сбил мужчину

В Зубово-Полянском районе 61-летний мужчина попал под колёса иномарки.

ДТП произошло вечером 3 октября на 429-м километре федеральной трассы М-5 «Урал». Автомобиль марки «Ниссан», за рулем которого находился 63-летний гражданин, совершил наезд на 61-летнего мужчину, перевозившего велосипед через проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода.

Пострадавший получил телесные повреждения. Мужчина был госпитализирован в районную больницу.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф