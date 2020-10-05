В Старошайговском районе в результате ДТП пострадала 34-летняя женщина

В Старошайговском районе произошло ДТП, в результате которого пострадала 34-летняя женщина.

Происшествие произошло днём 3 октября на 155-м километре дороги, пролегающей между Саранском и федеральной трассой М-5 «Урал». По предварительной информации, 51-летняя гражданка, находившаяся за рулем автомобиля марки «Ниссан-Кашкай», не предоставила преимущество в движении автомобилю марки ВАЗ-211440, в результате чего транспортные средства столкнулись.

Пострадала 34-летняя пассажирка ВАЗа. Женщина была госпитализирована.

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Источник: гибдд.рф