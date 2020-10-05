В Чамзинском районе самосвал врезался в тепловоз

В Чамзинском районе произошло ДТП с участием самосвала и тепловоза.

Ранним утром 2 октября в посёлке Комсомольский 28-летний водитель самосвала марки «Хино» на улице Промышленной выехал на железнодорожные пути, где врезался в тепловоз.

Телесные повреждения получил 58-летний составитель вагонов тепловоза. Мужчина был госпитализирован.

Известно, что на железнодорожном переезде, где произошло ДТП, не работают звуковые и световые сигналы светофора.

В отношении водителя самосвала был составлен административный материал.

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Источник: гибдд.рф