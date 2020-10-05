В Старошайговском районе сгорел сарай

В Старошайговском районе произошел пожар, который уничтожил сарай.
Утром 4 октября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Лемдяй. Возле дома №18, расположенного по адресу – улица Молодежная, загорелся сарай. Пламя полностью уничтожило постройку на площади, составляющей 9 квадратных метров.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Причина возгорания сарая в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
Также читайте о том, что в Саранске горели автомобиль и гараж.
Источник: 13.mchs.gov.ru