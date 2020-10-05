В Атяшевском районе в ДТП пострадал 26-летний автомобилист

В Атяшевском районе пострадал водитель опрокинувшегося автомобиля.
Происшествие произошло днём 2 октября на 2-м километре дороги, пролегающей между населенными пунктами Атяшево и Ш. Майдан. По предварительной информации, 26-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки ВАЗ-21102, превысив скорость, не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет, а после этого опрокинулось.
Автомобилист получил телесные повреждения. Мужчина был госпитализирован в районную больницу.
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Источник: гибдд.рф