В Атяшевском районе в ДТП пострадал 26-летний автомобилист

В Атяшевском районе пострадал водитель опрокинувшегося автомобиля.

Происшествие произошло днём 2 октября на 2-м километре дороги, пролегающей между населенными пунктами Атяшево и Ш. Майдан. По предварительной информации, 26-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки ВАЗ-21102, превысив скорость, не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет, а после этого опрокинулось.

Автомобилист получил телесные повреждения. Мужчина был госпитализирован в районную больницу.

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Источник: гибдд.рф